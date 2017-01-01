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Sivasspor, Ümraniyespor maçı biletleri satışa sunuldu



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - TFF 1.Lig'in 28.haftasında oynanacak olan Sivasspor, Ümraniyespor maçının biletleri satışa sunuldu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un kendi sahasında Salı günü saat 15.30'da oynayacağı Ümraniyespor maçının biletleri satışa sunuldu. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletlerini Passolig'in internet sitesinden ve Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store'dan satışa alabilecek. Gişe saat 10.30 ile 19.00 saatleri arasında bilet satışı yapacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişeleri ise Cumartesi gününden itibaren 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

(UY-Y-)



13.04.2017 09:57:19 TSI

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