13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Vali Çakacak, Şehit Can'ın mevlidine katıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:54
Vali Çakacak, Şehit Can'ın mevlidine katıldı
Vali Çakacak, Şehit Can'ın mevlidine katıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, geçen yıl Şırnak'ta güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada yaralanan, tedavi altına alındığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Cihangir Can'ın vefatının birinci yılı münasebetiyle düzenlenen mevlit programına katıldı.
Şehidin Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesinde bulunan baba evinde gerçekleştirilen programa Vali Çakacak'ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolü, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çakacak'ın, Şehit Can'ın ailesiyle yakından ilgilendiği program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması ve hep birlikte dua edilmesiyle sona erdi.
(KYM-Y)

13.04.2017 10:03:16 TSI
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