13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:55
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.D., adliyeye sevk edildi.
(AG-AÖ-Y)

13.04.2017 10:03:25 TSI
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