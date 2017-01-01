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Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı

- Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel:

- "Bir ve beraber olduğumuz sürece Türkiye'nin bileğini kimse bükemeyecek"

- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

- "Darbeye 'Dur' diyebilen bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Birlik Vakfı ve Genç Birlik tarafından düzenlenen tören ile Özgürlüğün Sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlene galaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, İl Müftüsü Şahin Güven, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Galanın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakfın çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Adıgüzel, "1 yılı aşkın süredir Kayseri'de hizmet veren Birlik Vakfı ailesinin Türkiye genelinde 50'ye yakın şubesi bulunmaktadır. Sahabiye mahallesindeki hizmet binamızda Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Birlik'i bünyesinde bulunduran vakfımız, işe ilk olarak Kayseri genelinde 35 bin öğrencinin katılımı ile seviye tespit sınavı yapmıştır. Vakfımız bünyesinde gençlerimize matematik, İngilizce, Arapça ve Kur'an-ı Kerim tefsir ve okuma dersleri verilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra vakfımız günlük 200 öğrenciye yemek konusunda ev sahipliği yapmaktadır. Yine vakfımız bünyesinde Kayseri'de bulunan STK'ların organizasyonlarına ev sahipliği yaptığımız gibi vakıf olarak bugüne kadar gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ve 25. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Uğur Işılak gibi değerli misafirlerimizi salonlarımızda ağırlamış bulunmaktayız. Birlik Vakfı Kayseri Şubesi olarak Kayseri'nin bir üniversite şehri iması hesabı ve değerli büyüklerimizin desteği ile 350 öğrenci kapasiteli yurt projemizin temelini Ramazan ayı içerisinde atacağız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayacaklarını kaydeden Başkan Adıgüzel, "15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve bizim buna ihanet hareketi dediğimiz, şehitler verdiğimiz o geceyi unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gece yaşananlar gösteriyor ki, ülkemizin üzerinde oynan oyunlar bitmedi ve bitmeyecek. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe Türkiye'mizin bileğini hiç kimse bükemeyecek. Burada salonda bulunan, milletin iradesini temsil eden,TBMM'yi açık tutan, iktidarı ve muhalefeti tüm siyasetçilerimize meclisimizin lambasını söndürmedikleri için birkez daha teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Böylesine Türkiye'nin önemli bir gündeminin arefesinde yine hem maddi hem de manevi oluşuma katkı koyabilecek olan bu filme emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için dünyada 3 temek kriter var. Ekonomisi, savunması ve kültür ve sanatı. Bunlardan bir tanesinin eksik olması demek hepsinin eksik olması demektir. Ne yazık ki kültür ve sanatta geri kaldığımız bu yapıyı bu tür etkinliklerle mutlaka takviye etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milli iradenin temsil edildiği, milletin oylarıyla egemenliğin tesis edildiği TBMM'de o gün 110 civarında milletvekili her türlü tehlikeyi göz önüne alarak, hiçbir şeyden korkmayarak, bombalar altında çalışmayı ve bu milletin temsilcileri olmayı göstererek ispat etmişlerdir. O gün Ankara'da bulunmayan Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan bütün vatandaşları da bir ve beraber olmuş, bütün meydanlarda darbe girişimine siper olmuş milletvekili arkadaşlarımız, bu vatanın gerçek sahipleri sizler tankların önüne durarak darbe girişimcilerine dur diyen bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. O gün ülkenin meydanlarında hangi partiye oy verirse versin, herkes demokrasi aşığı, milli irade sevdalısı ve milletin oylarına sahip çıkma düşüncesinde bulunan herkes TBMM'deydi ve illerinin meydanlarındaydı. Eğer o gün ana muhalefet partisinin başkanı Kadıköy belediye başkanının evinde televizyonlarda darbeyi seyretmemiş olsaydı, 'Güdümlü bir darbe' deme zorunda kalmayacaktı. Eğer Sayın Kılıdaroğlu da tankın önüne çıksaydı, tankın karşısında göğsünü siper etseydi yada TBMM'de bombalar altında bu milletin temsilcileri olarak, 2. büyük partinin genel başkanı olarak korkmadan orada görevini yapmış olsaydı herhalde 'Güdümlü darbe' deme ihtiyacını hissetmeyecekti. O gece mecliste 110'dan fazla milletvekili vardı ve bunlardan 11 tanesi CHP'liydi. O milletvekillerine sormak lazım, o bombalar altında siz görevinizi yaparken 'Güdümlü darbe' diyebilir misiniz?" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 30 milyon dolarlık bütçeyle 3 yıl içerisinde tamamlan Özgürlüğün Sesi: Bilal-i Habeşi filmi izlenildi.

(AG-AÖ-Y)



13.04.2017 10:04:50 TSI

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