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Pazarlar belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:02
Pazarlar belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi
Pazarlar belediyesinin 2016 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi
- Başkan Erdoğan: hizmete devam edeceğiz

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi.
Nisan ayı olağan Meclis toplantısında 2016 yılı faaliyet raporu için açılış konuşmasını yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, vatandaşın kendilerine emanet ettiği Pazarlar'ın yaşanabilir güzel bir kent görünümüne kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Halkımızın teveccühüne layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Halkımızın onuruna yakışan bir Pazarlar'ı oluşturmak amacı ve heyecanını ilk günkü gibi hissederek, halkımızın bizlere verdiği içten güvene layık olabilmek adına ilçemize her alanda birçok hizmeti en avantajlı şekilde sunma hedef ve gayemiz durmadan devam etmektedir. Kendi ekonomik kaynaklarımızla, halkımızın desteğiyle çağdaş kentleşmenin tüm ürünlerini, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini İlçemize sunmakta hedefimiz arasındadır. Yapacağımız hizmetlerle ilgili olarak bir iş programı yapıp ve bu program dahilinde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.
Hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, " İlçemiz içerisinde çevre düzenleme çalışmaları devam edecektir. İlçemizin en büyük problemi olan su şebeke hattının yenilenmesi için çalışmalarımız başladı. Su şebeke hattının plan projesi tamamlandı ve ihale aşamasındadır. Atıl durumda olan Adnan menderes ve Fatih Mahallesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan daireler bakım ve onarımdan geçerek halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Cumhuriyet meydanında ki dairelerinde bakım ve onarımları yapılmaktadır. Mustafa Tanrıkut parkının çevre düzenlemeleri tamamlandı. Yakuplar mahallemizde yaklaşık bin 500 metrelik alanda yeni kanalizasyon çalışması yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Pazarlar tarihinin en büyük projelerinden biri olan Güneş enerjisinden elektrik üretme projemizin hayata geçirme çalışmalarımız devam ediyor. Biz belediye olarak şeffafız, her vatandaşımıza da kapılarımız açıktır. Gelin belediyemize her konuda bilgiyi alın. Bu sizin doğal hakkınızdır. Pazarlar Belediyesi olarak kendi ekonomik imkânlarımızla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Hiçbir yerden destek almasak da ilçemiz halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.(MB-EFE)

13.04.2017 10:10:20 TSI
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