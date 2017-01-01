Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı
- Adana'da yapılan müsabakalara 38 kulüpten 250 sporcu katıldı
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan "Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol Yarışı" Adana'da tamamlandı.
İki gün süren müsabakaların ilk günü Menekşe mevkisinde, ikinci gün ise Dilberler sekisinde yapıldı. 38 kulüpten Büyük Bayanlar 14, Genç Bayanlar 7, Genç Erkekler 55, Yıldız Bayanlar 31, Yıldız Erkekler (A) 78, Yıldız Erkek (B) 65 olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen müsabakalara toplam 250 sporcu katıldı.
2 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şunlar:
Genç Erkekler: 1. Kocaeli Bisse, 2. Konya Gençlik Spor, 3. Çatalhöyük Çumra Belediyesi
Yıldız Erkekler (A): 1. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2. Konya Taşkent Spor, 3. Çatalhöyük Çumra Belediyesi
Yıldız Erkek (B): 1. Konya Taşkent Spor, 2. Çatalhöyük Çumra Belediyesi, 3. Edirne Gençlik Spor
Büyük Bayanlar: 1. Kocaeli Brisa Spor, 2. Başkent Üniversitesi, 3. Sakarya Telekom
Genç Bayanlar: 1. Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü
Yıldız Bayanlar: 1. Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği, 2. Mosso Ege Pedal spor Kulübü, 3. Truva Deniz Sporları Kulübü
(ELF-Y)
13.04.2017 10:12:41 TSI
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