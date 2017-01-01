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Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:08
Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi
Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi tarafından, öğrencilerine yeni ilgi alanları kazandırabilmek, yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesine katkı sağlayabilmek ve onlara yeni iş imkanları sunabilmek amacıyla Bronz Cankurtaranlık kursu düzenlendi.
Cankurtaranlık kursu kapsamında, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunan 59 öğrenci arasından, yüzme havuzunda yapılan ön eğitimde başarılı bulunan 16 öğrenci, teorik ve uygulamalı eğitime katılma hakkı elde ettiler.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nda görev yapan eğitmen tarafından düzenlenen ilk grup eğitimlerine, 7 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 2 gün teorik ve 1 gün uygulamalı eğitim sonunda başarılı oldular. Cankurtaranlık kursunda başarılı olan öğrencilere, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından sertifikaları takdim edildi.
Bronz Cankurtaranlık Sertifikası, 2 yıl geçerli olup bu sertifikaya sahip olanlar, havuzda güvenliği sağlama, harici kalp masajı yapma, yapay solunum uygulama, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamaları konusunda yetkili hale geliyor.
Cankurtaranlık kursu sonunda sertifika alan öğrenciler, hem Düzce Üniversitesi yüzme havuzunda, hem de çevre yüzme havuzlarında çalışabilme imkanını elde ettiler.
(TT-AY)

13.04.2017 10:16:24 TSI
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