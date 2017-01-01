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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Larvalarla mücadele başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:16
Larvalarla mücadele başladı
Larvalarla mücadele başladı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Aynı zamanda kene ile mücadeleye de başlayan ekipler mesire alanlarında vatandaşların gönül rahatlığıyla pikniklerini yapabilmeleri için buralarda da ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar yaz sezonu boyunca devam edecek.
(YY-AA-Y)

13.04.2017 10:24:06 TSI
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