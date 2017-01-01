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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama



IĞDIR (İHA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Iğdır'da son günlerde yapılan denetim ve kontrollerde 15 şahısa "Uyuşturucu Madde Kullanmak", bir şahısa ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili bir şahıs tutuklandı, toplam 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

(ET-AA-Y)



13.04.2017 10:25:13 TSI

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