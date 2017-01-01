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Amasya Tıp Fakültesi 30 öğrenciyle eğitime başlayacak



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınıp faaliyetlere başlanmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Sağlık Bakanlığı ile imzalanan ortak kullanım protokolü kapsamında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim-Araştırma Hastanesi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ve Amasya Belediyesinden tahsis edilen eski otogar alanına Tıp Fakültesi morfoloji binası yapılması için tüm ihale süreçlerinin tamamlanıp yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, "Hastanede son dönemlerde Amasyalı vatandaşlarımızın da kısa sürede fark ettikleri gibi kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji gibi branşlarda artık çok ciddi ve özel ameliyatların sayısı artmış ve hasta sevkinin önüne önemli oranda geçilmiştir. Bu alanlarda tıpta uzmanlık eğitimleri de hastanemiz bünyesinde başlamıştır. Bu sürecin diğer bir akademik boyutu ise tıp fakültesine öğrenci alımı sürecidir. Bu süreçte ilk olarak fiziksel yapılanma için gerekli olan morfoloji binasının inşaat süreçlerini tamamladık ve yer teslimini bitirdik. Kısa süre içerisinde bu binamızın hizmete girmesini planlamaktayız" dedi.

Akademik anlamda süreçleri hızlandırmak adına öğrenci alımı için ilgili ve yetkili paydaşlarıyla görüşerek süreci tamamlamış bulunduklarını anlatan Prof. Dr. Orbay, "Fiziksel alt yapımız tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel tıp eğitimlerine devam edecekler. 4, 5 ve 6. sınıflarda ise doğrudan Amasya'da öğrenimlerini sürdürecekler. Alt yapımız tamamlanınca ise doğrudan Amasya da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecekler. Kısacası bundan yüzyıllar önce Amasya da önemli bilimsel çalışmalara imza atan tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in izinden yeniden tıp eğitimi bir şekilde başlamış bulunmaktadır. İlimiz, bölgemize, ülkemize ve evrensel anlamda üreteceğimiz bilgi, teknik ve yöntemlerle sağlık bilimleri alanı için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kendilerine destek veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayhan Dağdemir başta olmak üzere tüm senato üyelerine tekliflerine olumlu yaklaşıp kabul ettikleri için teşekkür eden Orbay, "Özellikle son dönemlerde pek çok farklı uygulamalarıyla Türk yükseköğretim sistemini değişim, dönüşüm ve gelişim odaklı olarak büyütmeye çalışan kalite politikalarını kurumsallaştıran, misyon farklılaşmalarını tartışmaya açan ve uygulamaya koyan ve pek çok yeni uygulamayı başlatan YÖK Başkanımız Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç başta olmak üzere, OMÜ ve üniversitemiz tıp fakülteleri özelinde iş birliğini destekleyen olumlu yaklaşan YÖK Başkan Vekilimiz Prof.Dr. Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Genel Kurul üyelerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Elbette akademik olarak yapılan bu çalışmaların yerel anlamda destek bulması da çok önemli. Amasya'nın coğrafyası dikkate alındığında arazi oluşturmanın zorluklarından hareketle eski otogar alanının Morfoloji binası olarak yapımını destekleyen Belediye Başkanımız Cafer Özdemir, özellikle sağlık alanında yeni alanların tahsisi veya yeni yatırım bütçelerinin Amasya'ya alınmasını öncelikleme gayreti ve kararlılığında olan milletvekillerimiz Prof. Dr. M. Naci Bostancı, Haluk İpek ve Valimiz Salih Işık'a Amasya Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üzeyir Gök de fakültenin ülkenin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki bilgi yanı sıra sosyal yönünde gelişmiş, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslararası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirip sağlık alanında, mevcut bilgiye katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek bunların sonuçlarını insanlığın hizmetine sunmak bölge halkına, diğer bütün insanların hak ettiği gibi, çağdaş tıp yöntemleri ile koruyucu ve tedavi edici hasta hizmetler verme misyonuyla çalışacağını söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



13.04.2017 10:25:25 TSI

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