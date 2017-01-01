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Vura l''Çıldır'ın İstikrardan Yana Olması kaçınılmazdır''



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Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi için yapılacak olan Halk Oylamasına kısa bir süre kala gazetemize açıklamalarda bulundu.

Başkan VURAL yaptığı açıklamada başta Çıldır olmak üzere Ardahan ilinin istikrardan yana tavır alarak referandum da ''EVET'' yönünde bir çatı altında toplanılması gerektiğine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti. ''Çıldır ilçemiz özellikle son 7 yılda gözle görülür bir ilerleme ve büyüme yönünde bir ivme kazanmıştır. Öyle ki yıllardır açılmayan Aktaş Sınır Kapımızın açılması ile birlikte ilçemiz bölgede çok önemli bir konuma taşınmıştır. Bu gelişmenin devam etmesi, istikrarın sürmesi için daha güçlü bir Çıldır, Ardahan ve Türkiye için ''EVET'' demeliyiz. İlçe halkımızın evet demesi için geçerli birçok nedeni zaten var. AK Parti İktidarı ile ilçe olmamızın farkına vardığımız bu süreçte, yapılan yatırımlar ilçemizin çehresini değiştirmiştir. Gerek Belediyecilik anlamında gerekse çiftçilik ve tarım alanında yapılan yatırım ve destekler bölge halkımızın refah seviyesini üst düzeye çıkarmıştır ve daha da yukarı çıkması için yatırımlar ve çalışmalar sürmektedir. Bundan dolayı ki Aktaş Sınır Kapısı için EVET, Duble Yollar için EVET, 10 yataklı Devlet Hastanesi için EVET, Hayvan Pazarı için EVET, TOKİ için EVET, Anadolu Lisesi, İmamhatip Lisesi ve 200'er öğrencilik yurtları için EVET, 16 adet Sınır şehri işyerleri için EVET, Belediye oteli için EVET, Çıldır Gölünün Turizme kazandırılması için EVET, Mazot, Gübre Desteğinin devamı için EVET, Yem Bitkilerin desteği için EVET, Buzağı desteğinin artarak ödeme yapılması için EVET, Göçün durması İstihdamın artması için EVET, TANAP tan, AKAK'tan, DAP'tan SERKA'dan desteklerin devam etmesi için EVET, Koalisyonların bir daha yaşanmaması için EVET ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü yatırım ve destek için bu referandumda EVET demeli istikrardan yana tavır almalıyız. Bizi denize dökeceklere inat, Avrupa ve hainlere inat Ülkemiz için EVET demeliyiz hem de hep birlikte. Çünkü bizlerin, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin büyümesi lazım buda istikrarla olacak ki İstikrarda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile daha da güçlü olarak bir şekilde olacak. Sağduyulu ve Kadirşinas Çıldır halkı bu halk oylamasında gereken desteği esirgemeyeceğine inancım tamdır. Bu kutlu yolda gönüllü olarak bu Memleket davasına sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza saygı, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.'' Dedi.

(ARV-AT-Y)



13.04.2017 10:26:13 TSI

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