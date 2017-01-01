YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da çilek sezonu başladı

Aydın'da çilek sezonu başladı

- Sert geçen kış nedeniyle mevsim 2 hafta geç başladı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın en önemli tarımsal üretim arasında yer alan çilekte hasat mevsimi başladı. Bu yıl kış mevsiminin sert ve uzun geçmesi nedeniyle sezonun 2 hafta geç başladığını belirten üreticiler, kalitenin iyi rekoltenin düşük olduğunu belirttiler.

Gerek iklim koşulları gerekse nefaset ve rekolte bakımından Aydın'da üretilen çileğin Türkiye'nin en kalitelisi olduğunu belirten Sultanhisarlı üretici ve tüccarlar devletten ihracat desteği beklediklerini söylediler. Çileğin narin ve hızlıca tüketiciye ulaşması gereken bir meyve olduğunu belirten üreticilerden üretici Orhan Avcı, "Şu anda çileğin kilosunu toptan 3 ile 5 TL arasında satıyoruz. Fiyatlar normal ama rekoltede çiddi oranda düşüklük var" dedi.

"Artan girdi fiyatları sıkıntıya neden oldu"

Çilek üreticileri olarak en güzel çileğini ürettiklerini ancak artan girdi maliyetlerinden dolayı bu yıl ciddi endişelerinin olduğunu belirten üreticilerden Orhan Avcı, "Çilek fiyatları 3-5 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar güzel. Ancak geçen yıl 7 TL olan naylonun kilosu 12 TL oldu. Sera için kullandığımız demirin tanesi 15 TL idi 32 TL oldu. Gübrede artış yüzde 100 oldu. Girdi maliyetlerinin artışından dolayı sıkıntımız var. Sezonda fiyatlar düşmez ise para kazanırız. Geçen yıl olduğu gibi fiyatlar düşerse zarar ederiz" diye konuştu.

(İK)



13.04.2017 10:26:19 TSI

NNNN

