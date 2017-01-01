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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal, MURGEM'Lİ gençlerle buluştu

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:23
Başkan Uysal, MURGEM'Lİ gençlerle buluştu
Başkan Uysal, MURGEM'Lİ gençlerle buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'yle (MURGEM) üniversite sınavları hazırlıklarını sürdüren gençlere, "Sizlere baktığımızda, Türkiye'mizin, demokrasimizin emin ellerde olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geleceğinin aydınlık, geniş ufuklu ellerde olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'ni (MURGEM) ziyaret etti, YGS'de önemli bir başarıya imza atan gençler ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Başkan Uysal, sınıfları ziyaret etmeden önce öğretmenlerle bir süre sohbet etti YGS'de elde başarıdan dolayı onları kutladı.
Sınıf öğretmenlerinden izin isteyerek derslikleri gezen Başkan Uysal, öğrencilerle tek tek tokalaştı, başarılarından dolayı kutladı. Başkan Uysal, "Bu başarı sizlerindir. Biz de kenarından azıcık övünüyoruz. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz sizlere, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak yenilikçi, yaratıcı ve dinamik insanları topluma hazırlama fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür ediyoruz. Biz size katkı sağlıyor olabiliriz ama manevi olarak siz de bize sağlıyorsunuz. Sizlerle bir huzur buluyoruz. Sizlere baktığımızda, Türkiye'mizin, demokrasimizin emin ellerde olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geleceğinin aydınlık, geniş ufuklu ellerde olduğunu görüyor ve mutlu oluyoruz."

'Hocam bir selfie'
Başkan Uysal, sınıflarda gençlerin "Hocam, bir selife çekelim" teklifini de geri çevirmedi. Başkan Uysal, MURGEM'den ayrılmadan önce gençler küçük bir de sürpriz yaptı. Gençler, MURGEM girişinde Başkan Uysal'ı alkışlarla karşılayıp tezahüratlarla uğurlarken, Başkan Uysal, gençlerle tek tek tokalaştı, elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Rakamlarla MURGEM
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Kızılsaray Mahallesi'nde 2015 yılında hizmete açılan MURGEM, ilk yılında YGS'de yüzde 98.5'lik bir başarıya imza atmıştı. İlk yılında MURGEM'le sınavlara hazırlanan 656 öğrenci YGS'ye hazırlanırken merkez, ikinci yılında öğrenci kapasitesini iki katına çıkarırken başarı çıtasını korumayı da bildi.
MURGEM'le bu yıl üniversite sınavlarına 569'u kız 521'i erkek olmak üzere bin 90 genç hazırlandı. Üniversite sınav maratonunun ilk ayağı YGS sonuçlarına göre bin 90 öğrencinin bin 71'i baraj puanları geçti. Yüzde 98.25'lik başarı ortalaması yakalayan öğrencilerden bin 45'i sınavın ikinci ayağı LYS'ye girmeye hak kazandı. YGS'den 150 - 179 puan aralığında kalan 26 öğrenci ise 2 yıllık ön lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih edebilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

13.04.2017 10:30:42 TSI
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