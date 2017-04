YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Musa Yılmaz: Bu seçim başka, mutlaka oyunuzu kullanın

Musa Yılmaz: Bu seçim başka, mutlaka oyunuzu kullanın



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti İl Kütahya Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Musa Yılmaz, referanduma sayılı günler teşkilatın tüm mensuplarının kenti adım adım gezmeye devam ettiğini söyledi.

Gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Seçimlerde çok iyi bir netice alacağımızı tahmin ediyorum. Partimizin bütün kademeleri büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyor. Bu seçim çok farklı. Benim Kütahyalı hemşehrimizinden isteğim; mutlaka sandık başına giderek oylarını kullanmalarıdır" diye konuştu.

AK Parti'nin her sandıkta başında eğitimden geçirilmiş görevlileri olduğunu ifade eden Musa Yılmaz, "Tüm sandık görevlilerimiz eğitimden geçirildi. Her sandıkta bir görevli, ayrıca okulun her katında bir sorumlu ve okulun genelinden sorumlu olan görevlilerimiz olacak. 16 Nisan akşamı için partimizde iletişim merkezi oluşturduk" şeklinde konuştu. (EFE)



13.04.2017 10:31:16 TSI

NNNN