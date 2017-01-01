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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Musa Yılmaz: Bu seçim başka, mutlaka oyunuzu kullanın

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:23
Musa Yılmaz: Bu seçim başka, mutlaka oyunuzu kullanın
Musa Yılmaz: Bu seçim başka, mutlaka oyunuzu kullanın

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti İl Kütahya Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Musa Yılmaz, referanduma sayılı günler teşkilatın tüm mensuplarının kenti adım adım gezmeye devam ettiğini söyledi.
Gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Seçimlerde çok iyi bir netice alacağımızı tahmin ediyorum. Partimizin bütün kademeleri büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyor. Bu seçim çok farklı. Benim Kütahyalı hemşehrimizinden isteğim; mutlaka sandık başına giderek oylarını kullanmalarıdır" diye konuştu.
AK Parti'nin her sandıkta başında eğitimden geçirilmiş görevlileri olduğunu ifade eden Musa Yılmaz, "Tüm sandık görevlilerimiz eğitimden geçirildi. Her sandıkta bir görevli, ayrıca okulun her katında bir sorumlu ve okulun genelinden sorumlu olan görevlilerimiz olacak. 16 Nisan akşamı için partimizde iletişim merkezi oluşturduk" şeklinde konuştu. (EFE)

13.04.2017 10:31:16 TSI
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