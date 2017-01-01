13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Şahin getirildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:26
Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Şahin getirildi
Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Şahin getirildi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye Vefa Derneği Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığına Vanlı Zafer Şahin getirildi.
Yeni bir oluşum olmasına rağmen kısa zamanda Türkiye çapında adından sıkça söz ettiren Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu koordinatörlüğüne Vanlı AK Parti 24-25. dönem milletvekili aday adayı İnşaat Mühendisi Zafer Şahin getirildi. Van Vefa-Der İl Başkanı Hamide Donmuş ve beraberindekiler Zafer Şahin'i ziyaret ederek bu onurlu görevin Vanlı birine verilmesinin Van ve Vanlılar için büyük bir şans olduğunu Vefa-Der ailesi olarak Zafer beyin Van ve bölgesine yaptıklarına bakıldığında yapılacaklar konusunda büyük hedefleri olan birinin katkıları tartışılmaz olduğunu söyledi.
Donmuş, " Bizlerde Vefa-Der ailesi olarak bu onurlu ve gurur verici görevin Zafer Şahin beye ve Van'a bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Zafer bey derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar maddi manevi hiçbir desteğini eksik etmeden çalışmalarımızın içinde hep yer almıştır ve almaya devam etmektedir. Kendisine teşekkürü borç biliriz ve bundan sonraki süreçte kendisiyle aynı platformda daha yoğun bir şekilde çalışacak olmamız birleri gururlandırdı" dedi.
Vefa-Der Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Şahin ise, "Bizler dünümüzde ne olduysak günümüzde de öyle olmaya devam edeceğiz. Din dil ırk ayrımı yapmadan kardeş olmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Yıpratılan unutturulan manevi değerlerimizi yeniden gençlerimizde uygulamaya koymamız lazım. Yeni projeler ile Van ve bölge halkını hak ettiği yere getirmemiz lazım bizlerde Vefa-Der ailesi olarak projelerimiz ile geliyoruz" dedi.
(EKİP-ŞAK-

13.04.2017 10:34:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Öztürk'ten yoksul ve engelli aileye yardım
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN YOKSUL VE ENGELLİ AİLEYE YARDIM
Van'da uzay evi açıldı
YEREL

VAN'DA UZAY EVİ AÇILDI
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
İpekyolu Belediyesinden 154 okula spor malzemesi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 154 OKULA SPOR MALZEMESİ
Başkale Belediyesinden çocuklara oyuncak
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA OYUNCAK
Edremit'te 60 ton çöp toplandı
YEREL

EDREMİT'TE 60 TON ÇÖP TOPLANDI
&quot;Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri&quot;
YEREL

"VAN GÖLÜ KIYISINDA ENSTRÜMAN GÜNLERİ"
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Edremit'te 15 bin öğrenci çöp topladı
YEREL

EDREMİT'TE 15 BİN ÖĞRENCİ ÇÖP TOPLADI

Van'da 'Allah-u Ekber'i Nasıl Anlamalıyız' konferansı
YEREL

VAN'DA 'ALLAH-U EKBER'İ NASIL ANLAMALIYIZ' KONFERANSI
Vali Taşyapan'dan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN ÖZALP VE SARAY İLÇELERİNE ZİYARET
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ:
Tuşba'da münazara yarışmasının çeyrek finali yapıldı
YEREL

TUŞBA'DA MÜNAZARA YARIŞMASININ ÇEYREK FİNALİ YAPILDI
Gevaş Ziraat Odasından hayvancılığa destek
YEREL

GEVAŞ ZİRAAT ODASINDAN HAYVANCILIĞA DESTEK
Tuşba Belediyesinden ödüllü deneme sınavı
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNDEN ÖDÜLLÜ DENEME SINAVI
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Mültecilere sıcak yemek ve barınma desteği
YEREL

MÜLTECİLERE SICAK YEMEK VE BARINMA DESTEĞİ
Van'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Çaldıran'da muhtarlar toplantısı
YEREL

ÇALDIRAN'DA MUHTARLAR TOPLANTISI
Van Gölünde 'Mavi Yolculuk' başlıyor
YEREL

VAN GÖLÜNDE 'MAVİ YOLCULUK' BAŞLIYOR
Van'da 'öğrencilerin devamsızlığı' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIĞI' TOPLANTISI
Van'da Tekvando İl Şampiyonası
YEREL

VAN'DA TEKVANDO İL ŞAMPİYONASI
Genel Sekreter Yalçın'dan Özalp ve Saray'a ziyaret
YEREL

GENEL SEKRETER YALÇIN'DAN ÖZALP VE SARAY'A ZİYARET
Başkale'deki okullara konteyner tuvalet
YEREL

BAŞKALE'DEKİ OKULLARA KONTEYNER TUVALET
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...