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Köpek Oyun Parkının üçüncüsü Liman'a



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, köpek oyun parklarının üçüncüsünü, Liman Mahallesi'nde hizmete açtı.

Gürsu ve Siteler Mahallesi'nde hayvan severler tarafından büyük beğeniyle karşılanan köpek oyun parkının üçüncü Liman Mahallesi'nde hizmete açıldı. 54-55 sokak kesişiminde, 6 bin metrekare büyüklüğündeki parkın içersinde yer alan köpek oyun parkı ile hayvan severler, sevimli dostlarıyla gün boyu keyifli zaman geçirebiliyor.

Parkın içersinde yer alan oyun grupları köpeklerin güvenliği için ahşap materyallerden oluşturuldu. 8 adet köpek oyun elemanı, 1 adet otomatik su kabı ve köpek sahiplerinin dinlenebilmeleri için banklarda yer alıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gürsu ve Siteler Mahallesinde büyük beğeniyle karşılanan köpek oyun parklarının üçüncüsünü Liman Mahallesi'nde hizmete açtıklarını söyledi. Köpek sahibi vatandaşların sevimli dostlarıyla iyi vakit geçirebilmelerini amaçladıklarını dile getiren Muhittin Böcek, parkı kullanan diğer vatandaşlarında bu durumdan son derece memnun olduklarını bildirdi. Başkan Böcek, çocuklar salıncaklarda sallanıp oyunlar oynarken, köpek sahiplerinin de köpek oyun parkı içinde sevimli dostlarıyla keyifli zaman geçirdiğini kaydetti.

(SÇ-SÇ-Y)



13.04.2017 10:34:55 TSI

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