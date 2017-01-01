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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:27
Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak
Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak

(Fotoğraflı)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Göztaş, 16 Nisan halk oylamasında Düzce'de 261 bin 702 seçmenin 857 sandıkta oy kullanacağını söyledi.
Düzce'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa halk oylaması için çalışmalar tamamlandı, güvenlik tedbirleri alındı. Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Göztaş Düzce'de toplam seçmen sayısının 261 bin 702 olduğunu ve bunların 857 sandıkta oy kullanacağını belirterek "Seçimde ortalama görevli sayımızda 4 bin 504 olup tamamı belirlenmiştir. Tüm ilçelere dağılacak şekilde hepsi ayarlandı. Güvenlik jandarma ve emniyet işbirliği ile sağlandı. 16 Nisan'da herkes inşallah güvenli bir şekilde huzur içinde oylarını kullanacaklar. Bizim açımızdan hiçbir engel kalmadı" dedi.
Göztaş engelliler için kolaylık sağlanacağını işaret ederek "Bizde kayıtlı engellilerin sandıkları belirlendi, okul girişlerinde en yakın yerde oylarını kullanacaklar. Ancak bize kayıtlı olmayan engelliler yakınlarının yardımı ile sandık başına gidecekler" ifadelerini kullandı.
(AY)

13.04.2017 10:35:23 TSI
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