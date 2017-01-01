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Başkan Sözlü: "MHP'siz gelecek planlarına fırsat vermeyeceğiz"



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "MHP'nin yok edildiği gelecek planları yapanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş ve MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın da hazır bulunduğu Döşeme ve Çınarlı mahallerindeki çalışmalarda vatandaşla bir araya gelen Başkan Sözlü, Anayasa Değişikliği Referandumu sürecinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin referans alınarak, Türk milletinin geleceği, devletin bekası için 'evet' denilmesi gerektiğini aktardı. Anayasa değişikliği referandumu sürecinden Türk milletinin bir bütün halinde çıkabilmesi için siyaseten kullanılan dilin Devlet Bahçeli'nin birleştirici ve bütünleştirici dili olması gerektiğini ifade etti.

Yapılacak referandumun MHP liderini oylama referandumu olmadığını belirten Sözlü, "Vakti zamanında yedi düvelin Osmanlı'yı paylaşarak bölüştüğü gibi bugün de emperyalist güçler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüşmek istiyor, bunun için de Milliyetçi Hareket Partisi'ni yok etmek istiyorlar. Muhterem Genel Başkanımıza yapılan saldırılar da bundan dolayı. MHP'nin yok edildiği gelecek planları yapanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

(ELF-Y)



13.04.2017 10:36:22 TSI

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