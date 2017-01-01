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Bakan Elvan ve Başkan Gültekin, Mezitli Tepeköy'de halkla buluştu



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MERSİN (İHA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylaması çalışmalarını Tepeköy'de sürdürdü.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu kapsamında, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde mahalleleri ziyaret eden Bakan Elvan ve AK Parti İlçe Başkanı Gültekin, Mezitli'nin en tepesinde vatandaşlarla buluştu. Tepeköy sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Elvan, burada vatandaşlar ile sohbet etti. Tepeköy Mahallesi'nin sorunlarını dinleyen Elvan, mahalle sakinlerinden Cumhurbaşkanlığı Sistemi Halk Oylamasında 'evet' desteği istedi. Referandumun siyasi bir mesele değil, memleket meselesi olduğunun altını çizen Elvan, 16 Nisan'da evet oyları ile Tepeköy gibi daha birçok mahallenin refaha kavuşacağını belirtti.

Elvan ile yapılan ziyaretleri değerlendiren Başkan Gültekin, "Sayın Bakanımız Lütfi Elvan ile yaptığımız ziyaretler olumlu ve verimli geçiyor. Sayın Bakanımız, Mezitlimizin her bölgesine ayrı ayrı özen gösteriyor ve bu bizleri çok mutlu ediyor. Tepeköy'de halkımızla buluştuk ve evet sözünü aldık. 16 Nisan'da Allah'ın izni ile devletimizin ve milletimizin önünü kapatmak isteyen güçlere gerekli cevabı bu millet verecektir" dedi.

(KYM-Y)



13.04.2017 10:37:23 TSI

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