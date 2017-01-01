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İmplant tedavisi ile diş eksikliğine son



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ERZURUM (İHA) - Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, implant yaptırırken üç unsura dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Birincisi hekim seçimi. İmplantı yapacak kişinin konusunda bilgili, becerili ve daha öncesinde bir çok vakasının olması lazım bu yüzden implant yaptırmaya karar verdiğinizde çok dikkatlice araştırıp doğru diş hekimini bulmanız gerekmektedir" dedi.

İkincisinin ise hekimin kullanmış olduğu implant markası olduğunu belirten Kışlaoğlu, "Ülkemizde ve dünyada yüzlerce implant sistemi var. Yurtdışında bazı insanlar tamirhanelerde implantlar üretiyorlar. İmplant titanyum esanslı bir malzemedir. Titanyum doğada bulunan uygun bir materyaldir. Bunu insanlar kendi şartlarına göre işleyip implant adı altında piyasaya sürüyorlar. Ancak implant" ın yüzeyi çok önemli yani titanyumun ne ile kaplandığı. Günümüzde bazı özel malzemeler var çok özel yöntemlerle kaplanıyor ve iyileşme süresi çok çabuk oluyor bunun yanı sıra vücudun kabul etme süresi çok çabuk olabiliyor. Bu implantların uzun dönemde başarısı çok yüksek oluyor. İmplant'ın geometrisi de çok önemli yani kemiğin içerisine nasıl giriyor, yivlerinin yerleşik şekli nasıl, üzerine takılan diğer parçalar nasıl bunlar çok önemlidir. Bu yüzden kendini ispatlamış, sertifikalı ve dünyaca kabul edilmiş bir ürün kullanılması gerekmektedir" diye konuştu.

Üçüncü unsurun ise implant yaptırmak istendiğinde planlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Planlama konusunu dikkate alınmaz ise çok büyük problemler ortaya çıkar. Kişi tedavisinde geri dönülmez bir yola girer. İmplant yapılacak vakalara çok detaylı bir planlama yapılması şarttır. Günümüzde 3 boyutlu implant planlama yöntemi çıkmıştır. implant uygulamasına başlamadan özel tomografiler çekilir ve bütün çene bilgisayar ortamında aktarılmış olur. Bilgisayar ortamında nerde ne kadar kemik var, nereden hangi damar ve sinir geçiyor 3 boyutlu olarak döndürerek bakılıp ona göre implantları planlamak gerekmektedir. İmplantlar standart ürünler değil bunların boyları ve çapları var. Yani hangi bölgeye hangi boyda, hangi bölgeye hangi çapta implant uygulanacağı bu yöntemler sayesinde belirlenir. Aynı zamanda aks çok önemli yani birden fazla implant konulacaksa, implantlar mümkünse birbirine paralel olması gerekiyor ki üzerine gelen yükleri eşit dağıtabilsin. Eğer bir implant sağa bir implant sola bakıyorsa bu implantlar tutmuştur, vücut kabul etmiştir ama üzerine diş yapmak mümkün değildir. Bu yüzden planlama konusu oldukça önemlidir. 3 boyutlu Bilgisayar destekli implant planlaması yapılarak, implantlar bilgisayar ortamında yerleştiriliyor ve bu planlama ile özel bir şablon elde edilmiş olur. Bu şablonla beraber ağıza şablon oturturularak implant işlemine başlanabilir. Şablon içerisinde implantların delikleri ve açıları belli olmuş olur.bu şekilde yapılan planlanmış durum kişiyi rahat ettirecektir" ifadelerini kullandı.

"İmplant tedavisinde ağız hijyenine dikkat edilmeli"

Yrd.Doç.Dr. Kışlaoğlu, "İmplant yaptıran kişiler kesinlikle ağız hijyenine dikkat etmelidir. Doğal diş bakımı yeterli olmaktadır ancak implantın ömrü açısından diş ipi kullanımı ve ağız duşu kullanılmasında da fayda vardır. Yaptırdığınız implantların uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bakımını düzenli olarak yapmanız gerekmektedir" şeklinde konuştu.

(ERZ-AA-Y)



13.04.2017 10:43:02 TSI

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