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ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:36
ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi
ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde yaş haddinden emekli olan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ceyhan için emeklilik töreni düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen emeklilik törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Günay'ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Emeklilik töreni, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Balcı'nın Prof. Dr. Osman Ceyhan'ın özgeçmişini okuması ile başladı. Ardından Prof. Dr. Osman Ceyhan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi yapıldı.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Günay, konuşmasında, Prof. Dr. Osman Ceyhan'ın son derece özverili çalışan akademisyen olduğunu söyledi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise konuşmasında, Prof. Dr. Osman Ceyhan'ın ülkesine ve ülküsüne bağlı bir insan olduğunu kaydetti.
Dekan Poyrazoğlu, "Biz, Osman hocamı tanımaktan çok mutluyuz. Osman hocamın diğer hocalarla birlikte emek vererek, halk sağlığı birimimizi bugünlere getirmesinden dolayı kendilerine minnettarız" dedi.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise, "Üniversitemizin temel taşları yavaş yavaş emekli olarak aramızdan ayrılıyor. Osman Hocam da bunlardan birisidir. 43 yıllık meslek hayatının 35 yılını üniversitemizde geçirmiştir. Tıp Fakültemizin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olmuştur. Osman hocam sosyal yönü çok gelişmiş bir hocamız. Bundan sonraki yaşamını da öyle sürdüreceğini düşünüyoruz. Hastanemizin Halk Sağlığı Bölümüne de hocamızın büyük katkıları olmuştur. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında daha mutlu bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ceyhan da konuşmasında, "Ben okuma yazma bilmeyen anne, babanın 6 çocuğundan biriyim. Benim ailem çiftçilikte geçimini sağlıyordu. Dedem askerlik yaparken oradaki subaylara hayran kalmış, ben de torunlarımdan birini okutacağım demiş. Ben dedemin yardımıyla okudum ve bugünlere geldim. Bir insan mücadele ederse her şeyi başarabilir. Bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından emekli olan Prof. Dr. Osman Ceyhan'a, plaket, çiçek ve hediye takdim edildi.
Emeklilik töreni kokteyl ile son buldu.
(AÖ-Y)

13.04.2017 10:43:19 TSI
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