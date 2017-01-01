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İki günde 189 ünite kan bağışı toplandı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Kızılay Van Bölge Kan Merkezi tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki günde 189 ünite kan bağışı toplandı.

İlçenin Selçuklu Çarşısında kurulan kan bağışı tırında, Kızılay Van Bölge Kan Merkezi'nden gelen 1 doktor ve 3 flebotomist, vatandaşlardan iki gün boyunca kan bağışı topladı. Kızılay Ahlat Şube Başkanı Necat Demirden, iki gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına ilçe halkının önemli ölçüde destek olduğunu ifade ederek, "İlçemizde iki gün boyunca kan bağışı toplandı. Bu zaman çerçevesinde 189 ünite kan bağışı toplanmıştır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(SAD-MSA-Y)



13.04.2017 10:44:05 TSI

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