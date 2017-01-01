13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ergin 'Evet' kampanyasına destek verdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:37
Ergin 'Evet' kampanyasına destek verdi
Ergin 'Evet' kampanyasına destek verdi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, ağırladığı muhtarlardan referanduma destek istedi.
Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesine bağlı 20 muhtarı Afyonkarahisar'da bir termal otelde ağırlayan Ergin, muhtarlardan Karacadağ'a yakışır bir 'Evet' çıkarılmasını istedi. Muhtarlara hitap eden Ergin, "Değerli arkadaşlar öyle bir çalışalım ki Karacadağ'a yakışır bir evet çıkartalım. Karacadağ insanı onurludur merhametlidir devletine bağlıdır, el birliği ile çalışıp mücadele ederek referandumda 'evet' oyu kullanarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu hissettirelim. Referandumdan "evet" çıkarsa halk huzuru bulacak inşallah. Artık halk huzur istiyor, gözyaşı istemiyor, acılar, dramlar, insanların ölmeleri ile bir kirli savaşın kime ne faydası oldu. Terörün, şiddetin insanlığa faydası olmamıştır. Artık yeter insanlık için, ülkemizin geleceği için, evet demeliyiz. Hepimiz insanız paylaşılmayacak ne var, bu topraklar hepimize yeter" diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu takip edeceklerini de belirten Ergin, "Biliyorsunuz ilaç kuyrukları, hastanede rehin kalan hastalar vardı. Yakınları hastalarının ölmeleri için dua ediyorlardı. Şimdi hükümetimiz yıllardır bakım ücreti veriyor, şuan ise hastalarının yaşamaları için dua ediyorlar. AK Parti ve değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güzel ülkemiz Türkiye'de milli gelir yükseldi. IMF'ye borç sıfırlandı, hayaller gerçek oldu, TL'nin itibarı arttı, enflasyon ve işsizlik tek hane, ihracat ve turizmde rekor kırıldı, dev projelerle tanıştık. Bu dönemde Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk kez hızlı trenle tanıştığı bu dönemde Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren hatlarının ardından, İstanbul-Ankara hattı da hizmete girdi. Boğazın altından araçların geçişine imkan verecek Avrasya Tüneli yapıldı, bunun yarı sıra duble yollar Türkiye'yi sardı" dedi.
15 Temmuz darbe kalkışmasında tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, arkasında durduğu gibi bu referandumda da 'Evet' diyeceğini belirten Ergin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz hain darbe girişiminde halk tek vücut olarak Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. 15 Temmuz'da olduğu gibi referandumda da tek vücut halinde Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Onun sayesinde ülkemiz hizmet gördü, 15 yıl önce hastanede kuyruklar vardı, sona erdi. Engelliler değer kazandı, dul ve yetimler artık maaş almaktadırlar. Sabah namazında hastane kuyruklarında fiş almak ve ilaç almak için sıraya girmeler unutulmadı. Bunların yanı sıra ilk yerli savaş helikopteri, ilk yerli tank, savaş gemisi, ilk insansız hava aracı üretildi. Anlatmakla bitiremediğimiz hizmetleri halkımıza seferber edildi. Kalbimizle, gönlümüzle oyumuzu 'evet' olarak kullanacağız. Bizi birbirimize kırmaya çalışan dış ülkelere asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle başkan yapacağız onun yolunda gideceğiz, sevgimiz mezara kadar gidecektir".
Muhtarlar da Süleyman Ergin'i büyükleri olarak gördüklerini belirterek, kendilerinin bir aile olduklarını ülkenin geleceği ve güçlenmesi için sandıkta 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.
(İHA-AKK-Y)

13.04.2017 10:44:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ASFALT ÇALIŞMASINI DENETLEDİ
Diyarbakır neden Türkiye'nin mührüdür konferansı düzenlendi
YEREL

DİYARBAKIR NEDEN TÜRKİYE'NİN MÜHRÜDÜR KONFERANSI DÜZENLENDİ
Bağlar'daki patlamada 21 trafo devre dışı kaldı
YEREL

BAĞLAR'DAKİ PATLAMADA 21 TRAFO DEVRE DIŞI KALDI
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, patlama alanında inceleme yaptı
YEREL

AK PARTİ BAĞLAR İLÇE BAŞKANI GEZER, PATLAMA ALANINDA İNCELEME YAPTI
Kulp'ta mektupla başlayan gönül köprüsü
YEREL

KULP'TA MEKTUPLA BAŞLAYAN GÖNÜL KÖPRÜSÜ
Bağlar Belediyesi personeline mevzuat semineri
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESİ PERSONELİNE MEVZUAT SEMİNERİ
Diyarbekirspor'da Orhangazispor maçı hazırlıkları
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DA ORHANGAZİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Gezer çiçeklerle karşılandı
YEREL

GEZER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Yağmur'a milli davet
YEREL

YAĞMUR'A MİLLİ DAVET
Başkan Atilla: Sporculara her zaman destek olacağız
YEREL

BAŞKAN ATİLLA: SPORCULARA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ
Başkan Atilla, esnafları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ESNAFLARI ZİYARET ETTİ
TEOG birincilerinden öğrencilere moral ziyareti
YEREL

TEOG BİRİNCİLERİNDEN ÖĞRENCİLERE MORAL ZİYARETİ
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 günde 22 operasyon
YEREL

DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUCUYA 10 GÜNDE 22 OPERASYON
Dicle Elektrik'te hedef yüzde 100 aydınlatma
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TE HEDEF YÜZDE 100 AYDINLATMA
Bingöl'de araç sayısı arttı, devir azaldı
YEREL

BİNGÖL'DE ARAÇ SAYISI ARTTI, DEVİR AZALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...