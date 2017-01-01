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Çocuklarda katarakt problemine dikkat

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:39
Çocuklarda katarakt problemine dikkat
Çocuklarda katarakt problemine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, çocuklar da katarakt riskine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Bebeklik çağında görülen katarakt doğuştan olabildiği gibi hayatın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Doğumda ortaya çıkan katarakt konjenital katarakt olarak adlandırılır ve annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu enfeksiyon, gebelikte kullandığı ilaçlar başlıca nedenlerdir. Ancak bazen de hiçbir neden olmadığı halde bazı çocuklarda yine de "doğuştan katarakt"a rastlanabilir" dedi.
Bebek ve çocuklarda olan katarakt yoğun olduğunda dışarıdan bakıldığında dikkatli ebeveynler tarafından fark edilebildiğini kaydeden Op.Dr. Atabay, "Ancak çok yoğun olmadığında farkedilmesi zordur. Belirtileri arasında sayabileceğimiz özellikler olarak; Bir göz bebeğinin diğerinden farklı olması; Katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olduğu görünebilir. Diğer bir özellik ise; göz kayması (şaşılık). Özellikler bebeklik çağlarında ortaya çıkan göz kaymalarında esas nedenin "Konjenital Katarakt" olabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.
"Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir"
Bebek ve çocuklarda katarakt varlığının en büyük zararı göz tembelliği yapabilmesi olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Atabay, "Bu nedenle erken tanı ve erken tedavi ile göz tembelliği önlenebilir. Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatın ne zaman olması gerektiği ancak; kataraktın yoğunluğuna, tek veya çift taraflı olmasına göre detaylı bir göz muayenesinden sonra göz uzmanı tarafından karar verilir. Bütün kataraktlar aynı şekilde olmaz. Genelde bütün lensin bulanıklaşması şeklindedir. Diğerlerinde ise sadece bir bölümde oluşup sonra lensin diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Kataraktın gelişmesi yıllar alırken, bazı durumlarda ise bir kaç ay sürebilir. Katarakt iki gözde de aynı anda ama farklı oranda gelişebilir. Doğuştan kataraktlı çocukların yaklaşık yüzde 25 - 50' sinde Katarakt ile birlikte göz tansiyonlarının olabileceği de unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.
(ERZ-AA-Y)

13.04.2017 10:47:17 TSI
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