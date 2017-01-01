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Elazığ'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sultan Sarayında şehit aileleri ve gaziler için program düzenlendi. Programa Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

2 yıldır güvenlik güçlerinin teröre karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Verilen bu mücadele ile terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri oldukça sınırlandırılmış bir noktaya çekilmiştir. Verilen mücadelede güvenlik güçlerimiz çok büyük başarılar elde etmektedir. Allah'ın izni ve milletimizin duasıyla 2017 yılı terörün ülkemizden tamamıyla bitirilip tasfiye edildiği bir yıl olacaktır. Bu yılın sonunda dağlarımızda, şehirlerimizde ve köylerimizde terör unsurları artık kalmayacak ve barınamayacaktır" dedi.

Gelişen ve değişen dünyaya hızlı uyum sağlayan Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise emniyet mensuplarının kendilerine verilen görevleri zaman ve saat mefhumu gözetmeden yerine getirdiklerini söyledi.

Programda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'da birer konuşma yaptı.

Elazığlı Şehit Polis Memuru Lami Karaağaç'ın Babası Fethi Karaağaç'ın kaleme aldığı "Dalgalansın Ay Yıldızlı Bayrağım" adlı şiirini okuması ile sona erdi.

(CK-HİV-Y)



13.04.2017 10:47:20 TSI

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