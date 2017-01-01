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AK Parti'li Ünüvar: "Demokrasi yolundaki kör noktaları düzelteceğiz"

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:40
AK Parti'li Ünüvar: "Demokrasi yolundaki kör noktaları düzelteceğiz"
AK Parti'li Ünüvar: "Demokrasi yolundaki kör noktaları düzelteceğiz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, anayasa değişikliği ile darbelere, vesayetlere, siyasi ve ekonomik krizlere yol açan karanlık noktaların ortadan kaldırılacağını söyledi.
Seyhan'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak halka anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Ünüvar, Pazar günü yapılacak halk oylaması ile çok önemli bir sistem değişikliği yapılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, birden bire akıllarına gelip uygulamaya koymak istedikleri bir yönetim modeli olmadığını belirten Ünüvar, "Trafikte gidiyorsunuz, arabanız sürekli çukura düşüyor, ne yaparsınız? O çukuru kapatırsınız. Uzun yola giderken kör noktalar vardır, bu kör noktalarda çok fazla kaza oluyorsa ne yaparsınız? Ya yolu genişletirsiniz ya işaret koyarsınız, yani tedbir alırsınız. Bizim de demokrasimizde sık sık kaza yaptıran karanlık noktalar var" dedi.
Siyasi kriz, ekonomik kriz, vesayet ve darbelerin Türk demokrasisisin karanlık noktaları olduğunu ifade eden Milletvekili Ünüvar, "Karayollarının trafikte düştüğümüz çukur ve kör noktaları düzeltmesi gibi, bizim de demokrasi yolunu düzeltmemiz lazım. Darbelere, vesayetlere, siyasi ve ekonomik krizlere yol açan durumları ortadan kaldırmamız lazım. Anayasa değişikliğini de bunu ortadan kaldırmak için yapıyoruz" diye konuştu.
Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı makamında toplandığını, böylelikle demokrasilerdeki yol kazalarının önlenmiş olacağını dile getiren Ünüvar, "Yeni sistemde, halkın iktidarını öne çıkarıyoruz. Denetlenebilir bir mekanizmayı ortaya çıkarmış oluyoruz. Seçim yerine geçime odaklanmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya ekonomisi daralırken Türkiye büyüyor"
Türkiye sürekli iyiye doğru giderken dünyanın kötüye gittiğini kaydeden Ünüvar, şöyle devam etti:
"2008'den sonra dünyaya baktığınızda çok yoğun bir ekonomik daralmanın içinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse Çin ve Hindistan'ın dışında Türkiye büyüyor. Türkiye 26 çeyrektir büyüyor. Büyüme dediğimiz şey nedir? Çocuk doğar, büyür, genç olur. Ülkelerin büyümesi de çocukların büyümesine benzer. Çocuğu iyi beslersen, doğru şekilde yönlendirirsen güzel büyür. Ama bir hastalığa yakalanırsa çocukların büyümesi durur. Ülkelerin büyümesi de biraz buna benzer. Ülkeler bazı hastalıklara düçar olursa, o hastalık aynı çocukların büyümesini engelleyen hastalık gibi ülkelerin de büyümesini engeller. Çocukların büyümesini engelleyen ya bir hormon eksikliği ya bir enfeksiyon olur ama ülkelerin büyümesini engelleyen ya bir darbe ya bir muhtıra ya bir siyasi kriz ya da ekonomik krizdir. Doktor olarak çocuklarda büyümeyi, gelişmeyi engelleyen problemlerle uğraşmış bir kişiyim. Şimdi de siyasetçi olarak ülkenin büyümesi, kalkınması ve gelişmesine mani olan hastalıkları düzeltmekle kendimi görevli görüyorum."

"Darbe virüsüne karşı bünyeyi sağlam tutmalıyız"
Bir yandan ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlarken diğer yandan onlara engel olan durumları ortadan kaldırmak durumunda olduklarını ifade eden Necdet Ünüvar, "Şu anda darbelere uygun bir ortam var parlamenter sistemde. Çok iyi giderken bir anda pat diye 15 Temmuz'daki gibi bir FETÖ'cü hareket darbe teşebbüsünde bulunabiliyor. Bir anda bombalar yağdırabiliyorlar. Bünye sağlamsa darbeleri püskürtebiliyoruz. 15 Temmuz'da elimize bayrağımızı aldık, 'sizin topunuz tüfeğiniz varsa bizim de imanımız var' dedik ve püskürttük. Bünye zayıf olsa bunu yapamazdık" dedi.
60'ta halk sokağa çıkamadığı için darbenin başarılı olduğunu, 71'de hükümetin alaşağı edildiğini, halkın yine sokağa çıkamadığını hatırlatan AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "80'de de halk sokağa çıkamadı. 97'de halk sokaktaydı ama bir şey yapamadı, hükümeti değiştirdiler. Sizin iradenize ipotek koydular. Ama 2007'de elektronik muhtıra verdiler, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Sizin muhtıranız varsa, bizim de cevabımız var' dedi. Sabah cevaplarını aldılar. Niye? Çünkü bünye sağlam. Arkamızda halkımızın gücü var. Bizim yapmamız gereken bünyeyi sağlam hale getirmek ki darbe virüsleri vücuda giremesin. Onun için bünyeyi sağlam tutmak lazım. Halkın iradesiyle gelen hükümetlerin gelişini sağlamamız lazım. Halkın iktidarını kesin hale getirmemiz lazım. O yüzden 16 Nisan'da eski anayasanın arızi meselelerini, devlet bünyesini zayıflatan hususları düzelteceğiz. Aslında halk sandıkta mührü 'evet'e basarak ne bizlere, ne herhangi bir şahsa oy vermiş olacak, kendi geleceğine oy vermiş olacak" ifadelerini kullandı.
(ELF-Y)

13.04.2017 10:48:34 TSI
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