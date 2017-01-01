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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:42
Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi
Başkan Atilla, asfalt çalışmasını denetledi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Merkez Yenişehir ilçesinin cadde ve sokaklarında yürütülen asfalt çalışmasını denetledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin hizmet alanlarını denetlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında yürüttüğü asfaltlama çalışmalarını denetledi. Asfaltlanan sokakları dolaşan Başkan Atilla, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı. Başkan Atilla, işçilerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(İHA-MP-Y)

13.04.2017 10:51:14 TSI
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