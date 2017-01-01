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Uşak Üniversitesi büyümeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Programı, Banaz Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı ile Sivaslı Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro (İ.Ö) Programına öğrenci alınması teklifi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldüğü açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sağlık Yönetimi Programına 60, İnşaat Teknolojisi Programına 40, Tapu ve Kadastro (İ.Ö) Programına ise 60 öğrenci alınacağını belirterek; " Her bir program bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda açılmış bölümlerdir. Uşak Üniversitesinin 3 yüksekokulu ve 11 meslek yüksekokulu var. Üniversitemizde ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik eğitim-öğretim verilmekte olup alanında uzman, dinamik öğretim elemanlarımız görev yapmaktadır."dedi.

(EÖ-İK)



13.04.2017 10:54:10 TSI

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