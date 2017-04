YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Trabzon Milletvekilleri Balta ve Cora referandum çalışmalarını sürdürüyor

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora referandum çalışmalarını sürdürüyor.

16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, parti teşkilatı ile birlikte vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteren Milletvekili Balta, Trabzon'un Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yeni sistemin kazanımlarını kendilerine anlattı. İlk olarak Ortahisar ilçesi Değimendere mahallesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Balta " 16 Nisan akşamı 'evet' çıkmasıyla vesayet sisteminin son bulacaktır. Biraz geçmişe bakalım, 1950 yılında çok partili hayata geçtik. 1960 darbe, 1971 muhtıra, 1980 darbe, 28 Şubat darbe, 15 Temmuz darbe. 67 yılda 5 darbe yaşadık. Türkiye'de 13 yılda bir darbe olmuş. El insaf. Referandumdan evet çıktığı takdirde cumhurbaşkanını da meclisi de halk seçecek tek söz sahibi meclis olacak. Buradan darbe çıkmaz. Bakanız Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Avrupa hayır diye kampanyaları yapıyor ülkelerinde. Almanya neden devlet televizyonlarında hayır kampanyaları yürütüyor. Onlar biz çok güçlü olalım diye mi bunları yapıyorlar. Biz çok kalkınalım zenginleşelim diye mi bunu yapıyorlar. Neden yaptıkları apaçık ortadır. Artık güçlü bir Türkiye var. Ellerinde oyuncak etmek istedikleri Türkiye yok artık. Oyuncaklarını ellerinden aldık. Hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir Türkiye var. Şimdi bunu yeni sistemle daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Daha sonra Beşikdüzü ilçesinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Balta " 16 Nisan'da yapılacak referandumda sunulan anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği olmadığını, bunun bir sistem değişikliği olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Cumhuriyet rejimi yerli yerinde duruyor, duracak. Meclis yasama görevini, hükümet ülke yönetimi, yargı da yargısal görevini daha net çizgilerle belirlenmiş, görevlerini icra edecekler. Her bir organın görevi, yetkisi ve hizmetinin sınırları belirginleşmiş olacak. Bu referandumla Türkiye'nin istikrarını gelişmesinin ve güvenliğinin de önü açılacaktır. Krizlerin önüne geçmek gerekir. Krizlerin memleketin gelişmesini, büyümesini, huzurunu bozucu olaylarla meşgul olmanın önüne geçilmesi gerekir. Artık referanduma 2-3 gün kaldı. Siyasi tercihte bulunmak için sandık başına gitmiyoruz. Biz 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye için sandık başına gidiyoruz. Hep birlikte yüklerinden arınarak, daha hızlı koşan bir Türkiye için sandık başına gideceğiz. 16 Nisan hepimizin birleşeceği gündür. 15 senedir iktidarımızda ülkeyi bütünleştirmek, bütünleştirmek için çalıştık. Dağdaki teröristler mi bu ülkeyi birleştirip, bütünleştirmeye çalışıyor, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli mi bu ülkeyi bütünleştirmek istiyor. Bunu iyi düşünelim. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, karamız evet." diye konuştu.



"Bu ülkeyi gençlere emanet etmekten korkmayın"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, referandum kapsamı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, milletvekili olma yaşanın 18'e indirilmesi konusunda net konuştu. Milletvekili Cora, erkek endeksli bu düşüncenin yanlış olduğunu yeni yasanın kadınları da kapsadığını belirterek Türkiye'nin spekülatif iddialarla eyaletlere ayrılacağı iddiasını sert bir üslupla reddetti.

Trabzon ve ilçelerinde referandum çalışmalarını sürdüren Cora, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile eyalet sistemine geçeceği iddialarına şiddetle karşı çıkarak "Anayasa değişiklik paketinde eyalet getirilmesini öngören bir düzenleme yoktur. Kaldı ki eyalet kurmak için ille de hükümet modelini değiştirmeye gerek yoktur. Almanya da parlamenter sistem var eyalet var. Amerika'da başkanlık var eyalet var. Fransa'a yarı başkanlık var, Latin Amerika'da ve Türk cumhuriyetlerinde başkanlık var ancak üniter devlet yapısı vardır, eyalet yoktur. Yani, eyalet hükümet modelinin bir unsuru değildir. Biz her yerden tek devlet tek bayrak diyoruz. Buna aykırı bir tutum içerisinde olmadık ve buna da hiç kimse tevessül edemez. Biz buna müsaade etmeyiz. Türkiye'nin gerçeklerine aykırıdır" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Avrupa'da seçilme yaşının 18-21 arası olduğuna dikkat çekerek, "Biz gençlerin önündeki bir yasağı ortadan kaldırıyoruz. Nasıl muhtar olabiliyorsa meclis üyesi de, belediye başkanı da, milletvekili adayı da olmasının önündeki engel de pekala kalksın. Yaş siyaset için tek başına bir kriter değildir. 18-24 yaş arasında ki bir gencin evlenme, memur olma, askere gitme, seçilme hakkı var. Ancak 18 yaşına girer girmez hemen evlenmesi, memur olması nasıl mümkün olmadığı gibi milletvekili olması için de zaman gerekli. Vekillik içinde yaş tek başına yeterli değil. Şu anda Meclis'te 25 yaşında vekil maalesef yok. Seçilme yaşı 30 dan 25'e inmese idi ben 29 yaşında Milletvekili adayı olamayacaktım. Bu düzenleme 18 yaşını ilgilendirdiği kadar 24 yaşındaki bir genci de ilgilendiriyor. O'na da imkan sunuyor. Askerlik hususuna gelince bu düzenleme sadece 18-25 yaş arasındaki erkekler için değil, yanılgı aslında burada çünkü kadınlar içinde getirilmiş bir düzenlemedir. Atatürk gençliğe hitabesinde bu ülkeyi gençlere emanet etmiş, gençlerdeki enerjiyi ve şuuru görmüş, değer vermiş ancak birileri buna halen 'hayır' diyor. Gençlere güvenin gençlerden korkmayın" ifadelerini kullandı.

