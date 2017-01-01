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Saç ekiminde yeni teknik: Kalem tekniği

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:54
Saç ekiminde yeni teknik: Kalem tekniği
Saç ekiminde yeni teknik: Kalem tekniği

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Dr. Emrah Çinik, daha sık saçlar için kalem tekniği uygulandığını belirtti.
Bilinen saç ekim tekniklerinin FUT ve FUE olduğunu anlatan Dr. Emrah Çinik, FUT yönteminin yavaş yavaş terkedildiğini belirtti. FUE yönteminin saçlarda iz bırakmadan yapılan en son teknoloji saç ekimi olduğunu dile getiren Dr. Çinik, "Mevcut doktorlar ve kliniklerin uyguladığı bir yöntemdir, kalem tekniği ise yeni yeni uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan bir saç ekim metodudur ve her klinikte yapılmayan sadece çok tecrübeli doktor ve kliniklerin yapabildiği bir saç ekim tekniğidir. Ülkemizde sadece birkaç doktorun yapabildiği bir yöntemdir. Aslında bu teknik için saç ekimindeki en son teknoloji diyebiliriz, kalem tekniğinde (DHİ) FUE'nin aksine sadece iki aşama vardır, kalem tekniği iki aşamalı bir operasyondur, saç kökleri ense bölgesinden alınır ve kalemlere yerleştirilerek hemen saçsız bölgelere ekim yapılır, FUE yönteminde saç kökleri alındıktan sonra saatlerce dışarıda bekleyebiliyordu kalem tekniğinde böyle bir bekleme süresi yoktur, böylece saç kökleri canlılığını yitirmeden hemen ekim yapılmış olur" dedi.
"Kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır"
Kalem tekniğiyle yapılan saç ekiminin en önemli özelliğinin dikiş, iz ve kesiye yola açmaması olduğunu, bu durumun hastanın erken iyileşmesi ve sosyal hayatına dönmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Emrah Çinik, "Donör bölgeden ekilmek için alınan saç kökleri, saçların ekileceği alanlara herhangi bir delik ve kanal açılmadan özel kalemlerle direkt olarak ekilir. Ekim yapılacak bölgeye kanal açılmıyor olması, hastaya ekim yapılacak olan kök sayısını da maksimuma çıkarmaktadır ve daha yoğun ekim yapılabilmesini sağlar. Kalem yöntemi (DHİ) bilinen FUE tekniğine kıyasla tecrübe gerektiren ve oldukça zahmetli bir tekniktir. Öte yandan kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır. Kalem tekniğiyle (DHİ) ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği, ekilmek üzere alınan saç köklerinin dışarıda bulunduğu süreyi minimuma indirerek daha sağlıklı ve güçlü sonuçlar almamızı sağlar. Ekim yapılacak alanlara, bölgelere hiçbir şekilde kesilerek delikler ve kanallar açılmaz ve saç kökleri özel iğnelerle direkt olarak saçsız bölgeye ağrısız olarak yerleştirilir." diye konuştu.
"En doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır"
Dr.Emrah Çinik, kalem tekniğiyle saç ekim işleminin avantajlarını ise şöyle sıraladı:
"Bilinen en büyük avantaj daha sık saçlara sahip olmaktır yani yoğunluktur. Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 60-80 greft ekilir, bu sayı FUE yönteminin iki katından daha fazladır. Bu yoğunluk saçsız bölgeyi kapatmak için muhteşem bir yoğunluktur. Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle ön saç çizgisi gibi hassa bölgeler için çok önemlidir ve son derece natürel sonuçlar alınır ve gerçekten başarılı sonuçlar elde edilir. Kalem (Dhi) saç ekimi tekniğinde kullanılan çok ince uçlu iğneler sayesinde hiçbir yara ve skar izi kalmamaktadır. Her iğnenin birer birer yerleştirilmesi gerektiği için çok hassas bir yöntemdir ve son derece tecrübe istemektedir ve bu ekim tekniğini Türkiye'de sadece birkaç klinik kullanmaktadır. Kalem tekniği ile saç ekim operasyonu en doğal ve en başarılı sonuçlara ulaşır. Gerçek saç yapısına benzer, skar ve yara izi olmayan, saç sıklığı çok fazla, özel iğneler sayesinde yara iyileşme hızı yüksek, en son ve en yeni saç ekim methodudur."
(ERZ-AA-Y)

13.04.2017 11:02:16 TSI
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