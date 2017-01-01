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Şahin'den Vefa-Der programına davet

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:55
Şahin'den Vefa-Der programına davet
Şahin'den Vefa-Der programına davet

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Türkiye Vefa Derneği (Vefa-Der) Genel Başkan Yardımcısı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu koordinatörü Zafer Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin anlatılacağı programa tüm Vanlıları davet etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi hakkında bilgileri verilecek olan program Vanlıları davet eden Vefa-Der Genel Başkan Yardımcısı Zafer Şahin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ülkemiz ve aziz milletimiz için faydalarının anlatılacağı bu önemli programda tüm Vanlı kardeşlerimizi yanımızda yakınımızda görmek bizleri onure edecektir. Aylardır başlattığımız 'evet' kampanyamız 16 nisan gününe kadar tüm hırsımızla gücümüzle ve içtenliğimizle devam edecektir" dedi.
Van Vefa-Der İl Başkanlığı tarafından tertiplenen programda konuşmacı olarak, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, AK Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk' ün katılacağı programa tüm Vanlılar davet edildi.
Van Vefa-Der İl Başkanı Hamide Donmuş, "Bu programın düzenlenmesindeki asıl amacımızın insanların Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi hakkında daha detaylı daha net bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 18:00'da Van Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenecek programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

13.04.2017 11:03:09 TSI
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