13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Bulutlar; "Son güne kadar durmak yok"

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:57
Başkan Bulutlar; "Son güne kadar durmak yok"
Başkan Bulutlar; "Son güne kadar durmak yok"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak olan referandum öncesi Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, gece geç saatlere kadar mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Mahallelerde gerçekleştirdiği toplantılardan oldukça memnun ayrılan Başkan Bulutlar, yeni anayasa değişikliği ile ilgili ziyaret ettiği (Tambura) Güzelyurtlulara bilgiler verdi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Referandum için yaptığı bilgilendirme konuşmasın da; " Bu bir seçim değil halk oylamasıdır. 16 Nisanda da inşallah sizlerin desteği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilecek diyen Başkan Bulutlar," Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gücüne güç katmalı ve sadece bölgede değil, tüm dünyada etkili ve etkin bir ülke olmalı.
Bunun için de önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bunun için de darbecilerin eliyle hazırlanmış bu anayasa değişmeli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarı sağlayarak gelişen dünya düzenine ayak uydurmalıyız ve en güçlü ülkeler arasında olmalıyız. Bu ülke için geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için bir evet diyerek elimizi taşın altına koymalıyız. Şayet bunu yapmaz isek bizlerin gördüğü yoklukları, hainlikler, darbeleri, zulümleri bizden sonraki nesiller görecektir. Bunun olmaması için bu ülkenin bekası için dik durmalıyız evet demeliyiz. Karar siz yüce milletimizindir "dedi. Başkan Bulutlar, son güne kadar yeni Anayasa değişikliğine neden 'Evet' denilmesi gerektiğini madde madde anlatacaklarını söyledi.
(ERZ-Y)

13.04.2017 11:04:47 TSI
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