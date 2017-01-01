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ERÜ Rektörü Güven, TRT Belgeselinde Gevher Nesibe Şifahanesini Anlattı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, TRT belgeseline Gevher Nesibe Şifahanesini anlattı.

TRT'de yayınlanan 'Kadim Tıbbın Sırları Şifahaneler' belgeselinin Kayseri çekimleri Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Buradaki çekimlere katılan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Gevher Nesibe Sultan ve Gevher Nesibe Şifahanesi hakkında bilgiler verdi.

Selçuklu Hükümdarlarından II.Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine ağabeyi I. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1206 yılında inşa ettirilen Gevher Nesibe Şifahanesinin tıp eğitimi ve sağlık hizmetinin birlikte verildiği dünyanın ilk tıp fakültesi olduğunu hatırlatan Rektör Güven, şifahanenin gerek tarihçesi, gerekse o dönemde yapılan tedavi hizmetleri bakımından günümüz modern tıbbına da ışık tuttuğunu kaydetti.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde uzun süre Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan Gevher Nesibe Şifahanesinin, 21 Şubat 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Rektör Güven, "Bu şifahanemiz tarihi varlığının yanında tıp eğitimi ve kültür değeri bakımından büyük önem arz etmekte. Özellikle gençlerimizin şifahaneyi gezmesi ve o dönem burada verilen sağlık hizmeti hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ecdadımız, Anadolu'nun dört bir yanına kurduğu şifahanelerde Müslüman, gayrimüslim, ayrım yapmaksızın herkese şifa dağıtmış. Bu da ecdadımızın insanlığa olan hoşgörüsünün en büyük örneklerindedir" dedi.

(SK)



13.04.2017 11:10:01 TSI

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