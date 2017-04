YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Milletvekilleri Kocasinan Çözüm Merkezini ziyaret etti

AK Parti Milletvekilleri Kocasinan Çözüm Merkezini ziyaret etti



KAYSERİ (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ni ziyaret etti.

Çözüm Merkezi'nin çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, projenin vatandaşa dokunan çözüm odaklı bir proje olduğunu da ifade etti. Çözüm Merkezi'nin vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında yeni bir iletişim ağı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız, dilek, istek ve şikayetlerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve 222 70 00' nolu telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Vatandaşımızın talebi ne ise kayıt altına alınıyor ve bizim ekibimiz hızlı bir şekilde gereken hizmeti yerine getiriyor" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yapıldığını ve merkezin son teknolojiyle donatıldığını da sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Çözüm Merkezi'nde vatandaşın memnuniyetini çok rahat hissedebileceğimiz hizmetlerin verildiğini görüyoruz. Çözüm Merkezi günlük 100'e yakın talep alınıp, o gün içerisinde aciliyetine göre çözüme kavuşturuluyor. Bunu son derece başarılı buldum. Şeffaf bir belediyecilik anlayışının bir örneğini gördük. Vatandaşımızın her an ulaşabilmesi, kendisine talebi doğrultusunda geri dönülmesi çözümün bir parçasıdır elbette. Bu çalışma; milletimize hizmet noktasında çok iyi bir yere geldiğinin göstergesidir. Geri dönük yapılan bu çalışmalar, ileriye dönük hedefleri desteklemektedir. Hizmetlerinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ve değerli ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Misafirlerine Çözüm Merkezi'nin ardından seminer salonunu gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin tarih bilincini canlı tutmak, vatan ve millet şuurunu pekiştirmek adına burada film gösterimleri düzenliyoruz. Ayrıca konferans ve eğitim seminerleri gibi etkinliklerde gerçekleştirilmektedir" diye konuştu. Taner Yıldız ise salonun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Sosyal sorumluluk projelerinde gençlerimize yönelik burada çok fazla etkinlik yapma imkanı var, tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

