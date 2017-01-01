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Yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatakları dağıtmaya başladı. Şimdiye kadar 45 aileye hasta yatağı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi tüm ailelere yatak dağıtılması için de çalışma yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışma kapsamında evde sağlık hizmeti alan, bakıma muhtaç yatalak hastalara yardım ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar, kent genelinde tespit ettikleri yatalak hastalara ev şartlarında daha iyi bir bakım yapılması için tam fonksiyonlu hasta yatağı yardımı yapmaya başladı. Şu ana kadar tespit edilen 45 aileye hasta yatağı veren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere yatak dağıtılması için de çalışmalarını sürdürüyor.



"Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz"

Yapılan yatak yardımının çok önemli olduğunu ve hastalarına bakım yaparken kolaylık sağladığını belirten hasta yakınları, çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



13.04.2017 11:15:55 TSI

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