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Engelli çocuklardan anlamlı etkinlik



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler fidan dikme etkinliğine katıldı.

Umut Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesinde ağaç dikme etkinliği düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde yerleşkenin kurak bölgesine ağaç dikti. Okul Müdürü Mehmet Güner, "Öğrencilerimizle ders dışı faaliyet olarak müzik, sinema, tiyatro gibi faaliyetlerimizin yanı sıra böyle anlamlı bir etkinlikte yapmak istedik. Çocuklarımızın da bu dünyada dikili bir ağaçlarının olması gerektiğini düşünerek üniversitemizin kampüsünde ağaç dikmeye karar verdik" dedi.

(MŞY-MP-Y)



13.04.2017 11:18:17 TSI

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