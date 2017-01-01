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ADRO Başkanı Akdağ: "Çukurova, karnavalı iyi kullanamadı"



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ADANA (İHA) - Adana Bölgesel Turist Rehberler Odası (ADRO) Başkanı İsa Akdağ, Portakal Çiçeği Karnavalının Adana'ya ve bölgeye artılar kazandırdığını ancak organizasyonun eksik olduğunu belirtti.

Başkan Akdağ, portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin ve dünyanın yaşaması fikriyle ortaya çıkan 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl da on binlerce insanı Adana'da buluşturduğunu söyledi. 5 yıldır düzenlenen karnavalın Adana ekonomisini canlandırdığını, alışverişlere ivme kazandırdığını belirten Akdağ, "Portakal çiçeği teması insanların evlerine kadar girdi. Uluslararası arenada Adana'nın ismi duyuruldu ve Adana'nın imajı değişti" dedi.

Artılarının yanında organizasyon açısından eksikliklere de dikkat çekerek bu büyük organizasyonu Çukurova'nın iyi kullanamadığını söyleyen Akdağ, "Organizasyon komitesinde turizmciler yer almadılar. Karnaval kortejinin olmaması büyük bir eksiklikti. Organizasyonun şehir merkezli olması da etkinliği dar alanda tuttu. Çevre bağlantıları maalesef kurulamadı. Adana'nın doğal, kültürel, tarihi ve turizm değerleri iyi tanıtılamadı. Turizmcilerin olduğu çevre komitesi ve şehirdeki bilboardların, 'Adana ve Çukurova sizi bekliyor' sloganı ile müze, ören yerlerinin afişlerini asılması ile karnavalda merak uyandırılamadı" diye konuştu.

ADRO Başkanı Akdağ, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Fuarlarda kurulan stantlar gibi bölge tanıtım stantları kurulmalıydı. Bütün turizm araçları bölgeyi simgeleyen marka değeri olan tarihi veya doğal güzellikleri olan yerlerle kaplanmalıydı. Karnaval haftası, bütün belediye araçları yürüyen müzeye dönüştürülmüş gibi kaplanıp il ve bölge tanıtımı yapılmalıydı."

(ELF-Y)



13.04.2017 11:21:24 TSI

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