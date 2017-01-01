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Hayata Dokunuş'tan Özalplı kardeşlere destek



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Hayata Dokunuş Genel Başkanı Ali Morel ve beraberindekiler, Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Aydın ailesinin halk dilinde "kelebek" hastalığı olarak biline "epidermolizis bülloza" hastası olan 2 çocuğu ziyaret etti.

Özalp ilçesinin İstasyon Mahallesinde yaşayan Aydın ailesinin yardımına Hayata Dokunuş Genel Başkanı Ali Morel ve beraberinde Hayata Dokunuş Gençleri koştu. Aydın ailesini evlerinde ziyaret den Morel, Hamide Aydın'dan çocukları tedavisi hakkında bilgi aldı. Anne Aydın, "Umut doğduktan 3 gün sonra topuğunda yaralar çıktığını fark ettik. Davut ise doğuştan bu şekilde doğdu. Tedavilerini pansuman ve krem kullanarak yapıyoruz. Eşim iş olmadığından dolayı İstanbul ve İzmir'de inşaatlarda çalışıyor, o da yetersiz geliyor. Kaymakamlık kömür veriyordu. Muhtar ve ara sıra mahalleli yardım ediyor. Umut'un engelli maaşıyla geçiniyoruz. 4 çocuk okutuyorum. Biz çocukların tedavisi için İstanbul ve Tekirdağ'da ikamet ettik, ancak geçinemediğimizden dolayı 2 yıla yakındır Özalp'ta yaşıyoruz.

Tekirdağ'da oturduğumuz süre, Cumhurbaşkanı Tekirdağ'a mitinge gelmişti. Çocukları alıp götürdüm. Oradaki valiye 'aileye sahip çıkın' dediler ama bize sahip çıkan olmadı. 2 yıl aradan sonra Malatya'da gençlerin böyle zor durumda olan insanların yardımına koştuğunu duyduk ve kendilerine ulaştık. Bir kaç gün geçmeden evimize geldiler ve inanın bu kadar çabuk gelineceğini ve ilgilenileceğini düşünmüyorduk. Bundan önce evimize erzak getirip kapıda bırakıp gidenler oluyordu, ancak Ali Morel ve arkadaşları Umut ve Davut'un yanından ayrılmadı. Bizlerle tanıştı, derdimizi dinlediler. Gıda ve sağlık giderlerimizi, kiramızı karşıladılar ve bunun devamlı olarak süreceğini söylediler. Kapıdan içeri girerken Ali oğlumuzun, 'buraya bir yardım derneği olarak gelmedik, bir evladınız, bir kardeşiniz olmaya geldik. Bu zor günleri beraber atlatacağız inşallah' demesi bizleri çok mutlu ettı ve gençlerin bu gibi işlerle uğraşması bizi hem şaşırttı hem de gururlandırdı" dedi.

Genel Başkan Ali Morel ise, Davut ve Umut'un fotoğrafını gördüğü zaman yaptıkları tüm çalışmalara ara verdiklerini belirterek, "Hemen direkt buraya geldi. Malatya'dan Van'a gidişimizin adını 'Umut' koyduk. Belki hastalıklarını tamamen iyileştirmeyebiliriz, ama onları kazanmak için bir nebze olsun adım atmamız gerekiyordu. Maddi manevi sürekli yanlarında olmak ve evlerinin birer abisi, birer kardeşi, birer evladı olmak için buraya geldik. Bu zor günlerini beraber atlatmak istiyoruz. Zor olan bu dertlerini paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



13.04.2017 11:23:53 TSI

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