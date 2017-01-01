Yedi Renk Tek Yürek Platformundan Vali Toprak'a ziyaret
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HAKKARİ (İHA) - Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleri, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Hakkâri'ye gelen Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, heyet üyeleriyle bir süre görüştü. Ziyarette heyete, Hakkâri Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.
(FT-MSA-Y)
13.04.2017 11:25:49 TSI
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