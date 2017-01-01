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BEÜ'den Karaciğer nakli ve organ nakil konferansı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:21
BEÜ'den Karaciğer nakli ve organ nakil konferansı
BEÜ'den Karaciğer nakli ve organ nakil konferansı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dünyanın En Önemli Organ Nakil Cerrahlarından Prof. Dr. Şükrü H. Emre Tarafından "Karaciğer Nakli Ve Organ Nakil Merkezi Yapılandırılması" konulu konferans gerçekleştirildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi'nde Sürekli Eğitim Programı Etkinlikleri kapsamında Dünyanın önde gelen organ nakil cerrahlarından biri olan ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Organ Nakil Merkezi başta olmak üzere birçok bölüm ve merkezde görev yapan Prof. Dr. Şükrü H. Emre, "Karaciğer Nakli Ve Organ Nakil Merkezi Yapılandırılması" ile ilgili konferans verdi.
BEÜ Tıp Fakültesinde 12 Nisan Çarşamba günü dünyaca tanınmış ve alanında son 15 yılda Amerika Birleşik Devletlerinde en iyi doktorlar listesinde yer alan Prof. Dr. Şükrü H. Emre tarafından "Karaciğer Nakli Ve Organ Nakil Merkezi Yapılandırılması" başlıklı bir konferans verildi. Yale Üniversitesinde Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu ve halen aktif olarak başta karaciğer olmak üzere çocuklarda ve yetişkinlerde organ nakli cerrahı olarak görev yapan Prof. Dr. Emre, günümüze kadar 2000' den fazla karaciğer nakli gerçekleştirdi. Konferansın başında kısa bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Fakültenin 2018-2022 Stratejik Planında yer aldığı üzere ulaşmayı planladıkları hedefler arasında bulunan organ nakil ameliyatlarının Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılabilmesi konusunda ilk adımların atıldığını, bu amaçla kornea nakli için gereken alt yapı ve izinlerin alındığını, kemik iliği ve böbrek nakilleri için ise hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Yine bu kapsamda nihai hedeflerden biri olan karaciğer nakil ameliyatlarının yapılması için gerekli düzenleme ve hazırlıkları başlatmayı planladıklarını vurguladı. Prof. Borazan, bu süreçlerde maddi ve manevi anlamda sınırsız katkı ve desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer' e teşekkürlerini sunarak konferansa daveti kırmayarak katılan Prof. Dr. Şükrü H. Emre' ye de şükranlarını ifade etti.
Prof. Dr. Emre'nin 16 yıl önce Amerika'da karaciğer nakli ameliyatı yaptığı Elektrik Mühendisi ve yazar Erol Çakır kısa bir konuşma ile dinleyicileri duygulandırdı ve bir hasta açısından Prof. Dr. Emre'yi değerlendirip yaşadıklarını özetledi. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileriyle misafirlerin yoğun katılımı ile üç saatin üzerinde süren konferansta Prof. Dr. Emre'nin oldukça etkileyici ve öğretici sunumu yer aldı. Soru cevap bölümü sonrasında Dekan ve öğrenciler tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi ile konferans tamamlandı. Konferans sonrası, Prof. Emre Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu öğrencileri ile de kısa bir toplantı yaparak önerilerde bulundu.
BEÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansın ardından Prof. Dr. Şükrü H. Emre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan ve yazar Erol Çakır Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sağlık alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü H. Emre çalışmaları ve tıp bilimine sunduğu katkılar dolayısıyla Rektör Özer'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Verdiği konferans ve ziyareti için Prof. Dr. Emre'ye teşekkür eden Rektör Özer, Prof. Dr. Şükrü H. Emre'ye üniversitenin hediyelerini ve yayınlarını takdim etti.
(SÖ-SÖ-Y)

13.04.2017 11:28:59 TSI
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