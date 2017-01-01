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Yüksekova'da içme suyu çalışması



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni yapılacak olan su şebekesi için kurban kesilerek çalışmalara başlandı.

Yüksekova'da MBD İnşaat Firmasının üstlendiği 250 kilometrelik su şebekesi için kurban kesilerek çalışmalara başlandı. Yeşildere Mahallesinde düzenlenen temel atma törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut, Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, yapımını üstlenen MBD İnşaat Firması Sahibi Ali Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.

Burada açıklama yapan Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Yüksekova'ya baktığımız zaman her şeyin hayal olduğu bir dönemden artık bütün o hayallerin gerçekleştiği bir döneme giriyoruz. Suyu belki bir kaç yıl önce düşünsek, bu kurdeleyi, bu kurbanı kesmeyi hayal bile edemezdik" dedi.

Yüksekova'da çalışma dönemine girildiğini belirten Kaşıkçı, "Yüksekova artık hizmet dönemine girdi. Sorun olarak gördüğümüz her şey yeniden değişim yeniden dönüşüme girdi. Su firmamız bütün boru üretimlerini tamamlandı. Bugün itibarıyla kazmayı vurdu. Suyun ana şebekesine start verdi. Artık su Yüksekova için içilebilir bir hale gelecek. Vatandaşlarımız artık musluklarından temiz su içecekler. İnşallah önümüzdeki hizmetlerin başlangıçlarında kurbanlarını keseceğiz. Yüksekova'daki insanlarımıza hizmet vermek için varız" diye konuştu.

(MSA-Y)



13.04.2017 11:30:00 TSI

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