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Anka hekim kadrosu gücüne güç katıyor

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. İmran Dalkılıç Anka'da



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GAZİANTEP (İHA) - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. İmran Dalkılıç Özel Gaziantep Anka Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. İmran Dalkılıç katıldı. Görevine başlayan Dalkılıç, hasta kabulüne başladı. Dr. İmran Dalkılıç, 1979'da Adana'da doğdu.2005 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Dalkılıç ,ŞişliEtfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında ihtisasını yaptı. 2011-2014 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmetini yapan Dr. Dalkılıç, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi, SGK anlaşmalı bir hastane olarak SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşmaktadır.Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Dermatoloji, Endokrinoloji ,Enfeksiyon Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji ,Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ,Üroloji branşları olmak üzere röntgen ve radyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir .

(AK-SD-Y)



13.04.2017 11:30:27 TSI

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