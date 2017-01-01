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Bitlis'te halk otobüsleri denetlendi



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi ekipleri tarafından özel halk otobüsleri denetlendi.

Vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçlarını denetleyen Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, özel halk otobüsü şoförleri ve muavinlerinin kıyafetlerini denetledi. Ayrıca otobüslerin iç ve dış temizliği, hat ve güzergâh ihlali yapılıp yapılmadığına yönelik denetim yapıldıktan sonra özel halk otobüsü şoförlerine yolculara yönelik tutumları hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

Bazı yolcular, belediyenin bu uygulamasından memnun kaldıklarını dile getirirken, Zabıta Müdürü Nazım Özdemir ise, vatandaşların toplu taşıma ile ilgili şikâyetlerini ve isteklerini 24 saat Zabıta Müdürlüğüne ya da Beyaz Masaya iletebileceklerini kaydederek, "Vatandaşlarımıza öncelikli hizmet anlayışımızla Bitlis'imizi daha da güzel ve yaşanılır hale getirmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ara verilmeden devam edeceğini bildirdiler.

(VO-MSA-Y)



13.04.2017 11:32:15 TSI

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