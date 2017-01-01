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Başkan Büyükkılıç Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:25
Başkan Büyükkılıç Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç Camikebir Mahallesi esnafını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin banka, alış veriş, kuyumculuk, giyim ve toptan gıda gibi her türlü ticaretinin Camikebir Mahallesinde gerçekleştiğini bu açıdan bu bölgenin Kayseri'nin adeta ticaretin kalbi olduğunu söyledi.
Başkan Büyükkılıç, "Alış verişin ve ticaretin kalbi Camikebir Mahallesidir. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Camii Kebir, Kapalı Çarşısı, Vezirhanı, Pamuk Han gibi tarihi mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kazancılar Çarşısı kuyumculuğun merkezidir. Modern alış ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu adeta patlama yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Cami Kebir Esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın memnuniyeti çok önemlidir" dedi.
Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomiye yön verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Camikebir esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.
(SK)

13.04.2017 11:33:25 TSI
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