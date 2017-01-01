13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Mevlana Kültür Merkezine ödeme veznesi açıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:25
Mevlana Kültür Merkezine ödeme veznesi açıldı
Mevlana Kültür Merkezine ödeme veznesi açıldı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Bekirdere Üçyol mevkiindeki Mevlana Kültür Merkezi'ne ödeme veznesi açıldı.
İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden verilen bilgiye göre, faaliyete geçen vezneye vatandaşlar emlak vergisi, ilan ve reklam, çevre temizlik ve her türlü harçlarını yatırabilecekler. Vatandaşlar için büyük kolaylık olan veznede kredi kartının da geçerli olduğu açıklandı.
(İG-AY)

13.04.2017 11:34:04 TSI
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