YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Devrek Adalet meslek yüksekokulu kuruldu

Devrek Adalet meslek yüksekokulu kuruldu



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 15 Şubat 2017 tarihli senato kararı ile kurulması teklif edilen Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi senatosu 15 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen toplantısında Devrek Kampüsü'ne ikinci bir meslek yüksekokulu olarak Adalet Meslek Yüksekokulu kurulması kararını almıştı. YÖK'ün teklifi onaylaması ile Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuş oldu. Ülkemizde oldukça ilgi gören Adalet Meslek Yüksekokulu hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli yetiştiriyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Üniversitemizin tüm kampüslerinde kapasite ve kaliteyi artırmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Tüm kampüslerimizde derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, açık ve kapalı spor tesisleri ile ilgili eksikliklerimiz hemen hemen tamamen karşılanmış durumda. Bu amaçla önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Devrek kampüsümüzde de büyümemize devam ediyoruz. Devrek Meslek Yüksekokulu bünyesinde üç yeni programa, İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, Posta Hizmetleri Programı ve Çağrı Merkezi Programlarına yeni öğrenci alacağız. Yine Devrek Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun 2017-2018 akademik yılı itibari ile öğrenci alması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Devrek Kampüsümüze Adalet Meslek Yüksekokulunu kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adalet ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programlarını içerecek Adalet Meslek Yüksekokulu ile Devrek kampüsümüzün eğitim kapasitesi daha da genişlediği gibi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu alanda nitelikli eleman yetiştirilmesine önemli katkı da sağlamış olacağız. Teklifimizi kısa zamanda olumlu değerlendiren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Süreçte katkı veren tüm yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Adalet Meslek Yüksekokulu'nun Üniversitemize, Devrek'e ve Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



13.04.2017 11:34:13 TSI

NNNN

