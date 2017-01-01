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Obezite ile mücadele ediliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Obezite ile mücadele" programı, ilçe okullarında düzenlenen seminerler ile devam ediyor.

Sağlıklı beslenen sağlıkla büyür sloganı ile çalışmalarını yürüten Kartepe Belediyesi, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için eğitim programlarına devam ediyor. Bu bağlamda düzenlenen obezite ile mücadele programı kapsamında Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitmeni Gülizar Sertbel, Dürdane Özdilek İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, dengeli beslenme ve çocuklarda kahvaltının önemi konusuna dikkat çekti. Eğitim sonunda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in gönderdiği ve projenin simgesi olan yeşil elmalar öğrencilere dağıtılarak sağlıklı beslenme ve meyve tüketimi teşvik edildi.

(İG-AY)



13.04.2017 11:34:50 TSI

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