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NEÜ bayan basketbol takımı Ünilig Şampiyonası'na katılacak



(Fotoğraflı)



NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, Türkiye Ünilig Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

NEÜ Bayan Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve son karşılaşmasını 12 Nisan 2017 tarihinde Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yenilgisiz olan rakibini 46-40'lık bir skorla yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Katıldığı 8 müsabakanın 6'sını kazanan NEÜ Bayan Basketbol Takımı elde ettiği bu başarıyla üniversite ve Nevşehir'i 26 Nisan-02 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak Türkiye ÜNİLİG şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmış oldu.

(COŞ-SK)



13.04.2017 11:34:52 TSI

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