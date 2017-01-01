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PTT Hatay Başmüdürlüğü TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip oldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:27
PTT Hatay Başmüdürlüğü TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip oldu
PTT Hatay Başmüdürlüğü TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip oldu

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Hatay Başmüdürlüğü, TSE yetkilileri tarafından 21-23 Şubat 2017 tarihlerinde Başmüdürlük ve bağlı müdürlüklerde yapılan belgelendirme tetkikleri sonucunda TS EN ISO 9001:2008 belgesi almaya hak kazandı.
PTT Hatay Başmüdürü Abdullah Yüksel, amaçlarının müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön plana çıkaran kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Tüm çalışanların katkısı ile kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle her zaman daha iyi hizmetler vermek ve sistemlerini sürekli iyileştirmenin tekel hedefi olduğunu belirten Yüksel, "Kalite yönetim sisteminin uygulanması ile verimliliğin arttırılması, etkin bir yönetim, maliyetin azaltılması, kurum içi iletişimde iyileşme, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol memnuniyetin arttırılması sağlanmıştır. Bu vizyon ve misyon çerçevesinde kuruluşumuzun gelişen ve çeşitlenen hizmet alanlarında işyerlerimizde artık TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 2008 versiyonunu uygulayarak daha kaliteli hizmet sunmak gibi bir yükümlülüğümüz oluşmuş bulunmaktadır" dedi.
PTT Hatay Başmüdürlüğü personeli tarafından pasta kesilerek küçük bir kutlama da yapıldı.
(BGY-Y)

13.04.2017 11:35:16 TSI
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