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Nevşehir'de DMO tedarikçi bilgilendirme toplantısı yapacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:28
Nevşehir'de DMO tedarikçi bilgilendirme toplantısı yapacak
Nevşehir'de DMO tedarikçi bilgilendirme toplantısı yapacak

(Fotoğraflı)

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından tedarikçi bilgilendirme toplantısı yapılacağı açıklandı.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız yaptığı açıklamada, "Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Bürosu ile görüşmeler neticesinde, DMO Ana Statüsündeki faaliyet konuları, müşteri talepleri ve satış istatistikleri dikkate alınarak katalog sisteminde yer alan tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi ile müşterilerine daha fazla tür ve çeşitte ürün sunulması, dolayısı ile genişleyen ürün yelpazesi ile müşteri ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilen, rekabetçi fiyatların oluştuğu bir katalog sistemi oluşturulması, amaçları ile "Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi" ne yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi. Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Bürosu katalog sistemine girme koşulları ve bu sistemin tedarikçilere (ürün ve malzeme sağlayıcı üyelerimiz) sağladığı avantajların tedarikçilere anlatılması, tanıtılması ve bu konuda hedeflenen farkındalığın arttırılması çalışmaları doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Bürosu'nca; Odamızda faaliyette bulunan tedarikçilere yönelik (aşağıda yer alan ürün grupları da dikkate alınarak) 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14:00'te odamız toplantı salonunda tanıtım toplantısı düzenlenecektir" dedi.
(COŞ-SK)

13.04.2017 11:35:58 TSI
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